13 Августа 2024
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Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

ФСИН отрицает госпитализацию Дарью Треповой*

Во ФСИН отрицают информацию о госпитализации Дарьи Треповой*. Ранее Mash сообщил, что у девушки, отбывающей наказание в мордовской колонии, развилась сильная депрессия и ее положили в тюремную больницу.

"Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении ФСИН.

Ранее супруг Треповой* сообщил, что пытается связаться с колонией и выяснить, что именно произошло с девушкой.

В начале августа Дарью Трепову* этапировали в исправительную колонию №2 в мордовском поселке Явас.

Некоторое время назад стало известно, что Трепова* в заключении рисует иллюстрации для общества веганов России. Эксперты, которые посмотрели эти рисунки, высказывали предположение, что девушка страдает тяжелой формой депрессии.

В январе 2024 года Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы по статье о теракте. Трепову* суд признал виновной в убийстве военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге, способ убийства был квалифицирован как теракт.

*внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Теги: дарья трепова, фсин, госпитализация


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