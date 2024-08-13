13 Августа 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Южноуральские многодетные родители в Год семьи получают новые меры соцподдержки

На данный момент в Челябинской области уже более 4,5 тысяч многодетных семей получили выплату к учебному году.

Напомним, по поручению губернатора Алексея Текслера в регионе с июля заработала новая мера соцподдержки - к учебному году для школьников из многодетных семей в размере 10 тысяч рублей. Эти средства родители могут потратить в том числе на приобретение формы для учебных и спортивных занятий.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Внимание к многодетным семьям остается приоритетом для региона. Если раньше действовала выплата только для многодетных малообеспеченных семей, то сейчас мы расширили круг получателей и значительно увеличили сумму. Это важная мера поддержки многодетных семей, которую мы реализуем по решению Президента», - подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, в отношении этой меры действует критерий нуждаемости - размер среднедушевого дохода многодетной семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (в 2024 году – 31 128 рублей). Пособие можно получить на каждого школьника, не достигшего возраста 18 лет. С заявлением и документами нужно обращаться в управление соцзащиты по месту жительства вплоть до окончания календарного года.

Всего, по предварительным расчетам, эта выплата распространится на 62 тысячи южноуральских детей.

Необходимо подчеркнуть, что в Челябинской области эта мера лишь одна из многих в системной поддержке многодетных.

Коллаж, многодетная семья с бабушкой и дедушкой(2024)|Фото: Накануне.RU

«В Год семьи в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина и по поручению губернатора Алексея Текслера в региональное законодательство внесен ряд изменений, вступиваших в силу с 1 июля. Благодаря принятым решениям значительно вырастет количество многодетных семей, которые получили право на финансовую поддержку из областного бюджета», – поясняет министр социальных отношений Ирина Буторина.

Так, в частности, с 1 июля будет увеличена ежемесячная компенсация на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, выделены дополнительные средства для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся из многодетных семей в школах и колледжах Челябинской области на весь период обучения. Увеличена ежемесячная компенсация на оплату услуг ЖКХ и вырос размер ежемесячной компенсации на второго ребенка с 1 июля.

В 2023 году все региональные выплаты были переведены в формат социального казначейства и оперативно предоставляются по одному заявлению и даже без него. С 2022 года в регионе осуществляют деятельность семейные многофункциональные центры. Открыты уже 4 таких центра в Челябинске, Магнитогорске, Коркино и Верхнем Уфалее. А челябинский МФЦ даже стал площадкой для стажировки специалистов со всей России.

Благодаря этим и другим мерам поддержки за 5 лет число многодетных семей в регионе увеличилось почти на 30%, родилось более 46,5 тысяч детей, являющихся третьими и последующими.

«Семья — это достояние и главная ценность в жизни. Именно благополучие в семьях говорит об устойчивости общества в целом, о создании на Южном Урале экономической, культурной, социальной комфортной среды», - подчеркивает председатель Союза женщин Челябинской области, член Общественной палаты региона Наталья Баскова.

Мама с ребенком на детской площадке(2024)|Фото: Накануне.RU

Одним из наглядных результатов региональной системы мер поддержки семей Южного Урала и многодетных в частности можно обозначить то, что регион сохраняет стабильность в части коэффициента рождаемости. Он держится на уровне 1,47-1,48, что выше среднероссийских показателей.

Теги: алексей текслер, выплаты многодетным, меры соцподдержки, коэффициент рождаемости


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