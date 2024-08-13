ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске кассетным боеприпасом, есть погибшие

ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, применив боеприпас кассетного типа. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

В Минздраве республики уточнили, что двое человек погибли. Госпитализированы 30 человек, 18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе, один ребенок. Остальные получили ранения средней и легкой степени тяжести. У всех пострадавших минно-взрывные травмы.

В начале августа ВСУ нанесли дар по Луганску. Ракеты были сбиты на подлете к городу силами ПВО. Упавшие обломки повредили жилые дома в частном секторе. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что, по предварительным данным, ВСУ выпустили по городу восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.