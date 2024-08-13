В Прикамье утонул рыбак

В поселке Октябрьский в пруду утонул 47-летний рыбак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следователи устанавливают обстоятельства его гибели.

По предварительным данным, мужчина рыбачил на пруду вблизи поселка Октябрьский Пермского края, его тело было обнаружено и извлечено из воды 13 августа 2024 года в ходе поисковых мероприятий.

В настоящее время следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.