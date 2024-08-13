Участницы "Мисс Екатеринбург-2024" провели предфинальную репетицию шоу

Участницы конкурса "Мисс Екатеринбург-2024" провели предфинальную репетицию перед главным шоу. Оно состоится в День города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, девушки продемонстрировали несколько творческих выходов, среди которых традиционная визитная карточка, хореографический и поэтический номера. По мнению организаторов, разнообразие выходов позволит оценить не только внешнюю привлекательность участниц, но и их обаяние, ум и харизму.

Программа конкурса держится в строгом секрете. Однако известно, что один из номеров будет посвящен 225-летней годовщине со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Увидеть всех участниц конкурса "Мисс Екатеринбург-2024" можно будет уже в эту субботу, 17 августа, на главной сцене Дня города в Историческом сквере, с 19:00 до 21:00. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что в этом году победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих.