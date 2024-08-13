В РХБЗ сообщили, что ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США

ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе региона. По его словам, под обстрел боеприпасами с химическим компонентом попала бригада сотрудников "Россетей".