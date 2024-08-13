В России через суд хотят запретить компьютерную игру "Last Train Home"

В Санкт-Петербурге в суд поступил иск, авторы которого требуют запретить компьютерную игру "Last Train Home" на территории России.

В пресс-службе петербургских судов общей юрисдикции не сообщили, кто является истцом.

Истец считает, что игра "способна противостоять традиционным ценностям современного российского общества, создает у детей ощущение ложности подаваемой информации из различных источников, чувство, что ему приказывают совершать жестокие игровые действия".

Также истец считает, что "игра возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной Армии времен Гражданской войны".

Игра вышла в 2023 году. По данным "Википедии", "Last Train Home" — компьютерная игра в жанре стратегия в реальном времени с элементами выживания".

Игрок управляет поездом и отрядом солдат Чехословацкого корпуса, которые должны преодолеть Россию по Транссибирской магистрали. На пути встречаются различные препятствия. Игроку необходимо обеспечивать отряд продовольствием, топливом и снарядами, а также учитывать степень здоровья членов отряда и выбирать для заданий его членов, опираясь на их способности.