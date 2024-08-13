Виталий Хоценко: Открытие двух новых модельных библиотек запланировано на осень

В рамках реализации Национального проекта «Культура» в Омской области продолжается модернизация Нововаршавской и Павлоградской центральных районных библиотек.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, они откроются для читателей уже этой осенью.

"Пространства обновляем благодаря национальному проекту «Культура», который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Для читателей уже закупили современное оборудование и свыше 6 тысяч новых книг - произведения мировой и русской классики, а также лауреатов литературных премий. Открытие новых модельных библиотек запланировано на осень", - сообщил Виталий Хоценко.

На объектах в самом разгаре работы по текущему ремонту - пространство преображается ежедневно. Произведен ремонт инженерных систем, входных групп. Помещения зонированы и отремонтированы с учётом потребностей читателей, в том числе маломобильных групп граждан. Для них будут оборудованы посадочные места с полным доступом к информационным ресурсам.

Произведения мировой классики и лауреатов литературных премий, высококачественные энциклопедические и справочные издания совсем скоро займут своё место на полках новых стеллажей.

По проектному решению дизайнеров интерьеров изготовлена корпусная и мягкая мебель. Будут организованы рабочие места для работы в больших и малых группах, проведения информационно-культурных мероприятий.

Стоит напомнить, что на данный момент в Омской области уже действуют 17 модельных библиотек как в Омске, так и в муниципалитетах региона.