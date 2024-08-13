В Екатеринбурге "агент Госуслуг" выманил у рабочего около 1,5 млн рублей

Житель Екатеринбурга под диктовку мошенника оформил на себя несколько кредитов и перевел на "безопасные счета" около 1,5 млн рублей. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на этот раз жертвой аферистов стал дорожный рабочий. Все началось с того, что ему на мобильный телефон пришло SMS-сообщение, что неизвестные якобы получили доступ к его личному кабинету на "Госуслугах". После этого мужчина позвонил по "номеру горячей линии портала Госуслуги", указанному в сообщении. Там ответил неизвестный, который представился "агентом Госуслуг". Под предлогом обнуления заявок на оформление кредитов от имени рабочего он убедил того оформить "зеркальные кредиты" и перевести деньги на "безопасные счета".

Под диктовку мошенника уралец оформил два кредита на 511 тысяч и 800 тысяч рублей и через MirPay внес средства на указанные злоумышленником счета. Затем потерпевшему сообщили, что с ним еще свяжутся и проинструктируют о дальнейших действиях. Лишь после этого рабочий понял, что его обманули.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В МВД призывают не переводить деньги на неизвестные счета по указанию "сотрудников портала Госуслуги", "банковских сотрудников", "сотрудников силовых структур" или иных "ведомств". Нужно немедленно закончить разговор и сообщить о нем по официальным телефонам клиентской поддержки.

Напомним, недавно менеджер одного из уральских предприятий лишилась крупной суммы денег после знакомства в интернете.