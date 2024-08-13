Часть беженцев из Курской области отправят в Запорожье

Часть эвакуированных жителей Курской области направят в пункты временного размещения в Запорожской области, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Евгений Балицкий (губернатор Запорожья – прим. ред.) предложил использовать для этого санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки", - рассказал Смирнов.

Он сообщи, что в ближайшее время будут отправлены первые рейсы с беженцами в Запорожскую область.

Накануне на совещании у президента России Смирнов сообщил, что эвакуации подлежат 180 тыс. человек.