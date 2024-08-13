Памятник Петру Столыпину напротив УрГЭУ откроют 16 августа

В УрГЭУ рассказали \о скором открытии памятника реформатору Петру Столыпину.

Монумент, накрытый тканью появился накануне перед вузом прямо напротив городского Цирка. В преддверии открытия университет посетили автор монумента, скульптор Михаил Баскаков и директор литейного дома "Дубровин" Иван Дубровин.

"Работа над памятников шла несколько месяцев. Сегодня Михаил Баскаков и Иван Дубровин обсудили с ректором УрГЭУ Яковом Силиным последние детали перед торжественным открытием, которое состоится 16 августа", - сообщает пресс-служба вуза.