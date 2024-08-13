В ООН попросили Россию предоставить доступ в Курскую область

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит РФ предоставить доступ в Курскую область для проверки информации о нарушениях прав человека украинскими военными.

"Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно", - заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека. Она отметила, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей. Москалькова сообщила, что вместе с органами власти уполномоченные по правам человека в субъектах РФ работают в ПВР, куда прибыли жители Курской области.