Глава Дагестана предложил жителям республики перевести однодневный заработок на помощь Курской области

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики перевести свой дневной заработок на помощь Курской области.

"Дагестанцы всегда отличались отзывчивостью, добротой, готовностью отдать последнее тем, кто в этом нуждается. И во времена ковида, и с начала СВО наши земляки не раз это доказывали", - написал Меликов.

"Дорогие дагестанцы, предлагаю всем желающим перечислить свой однодневный заработок в фонд "Все вместе". Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов", - добавил глава региона.

Он отметил также, что сейчас в Дагестане отдыхают дети из Курской области, они смогут оставаться в регионе "сколько времени, сколько будет нужно".

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов говорил, что в регионе эвакуации подлежат 180 тыс. человек.