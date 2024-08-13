Опрос: 49% россиян негативно относятся к использованию электросамокатов

В современном мире электрические самокаты стали привычным видом транспорта для многих людей. Одни используют их как средство передвижения, другие — для развлечения, а некоторые и вовсе стараются избегать.

"Вебер" узнал, как много жителей России пользуются электросамокатами и что они думают об этом средстве передвижения. Интересно: 46% россиян убеждены, что электросамокаты и электровелосипеды небезопасны в равной степени. А наиболее опасными водителями электрических самокатов респонденты называют несовершеннолетних (40%) и людей в состоянии алкогольного опьянения (18%).

Наиболее эффективными методами регулирования движения на электрических самокатах опрошенные называют:

закон о штрафах за нарушение ПДД на самокатах (83%);

установку номеров и радиомаячков (65%);

ограничение скорости движения до 20 км/ч (63%);

цифровой учет электросамокатов (56%).

За запрет использования электрических самокатов детьми до 14 лет на сегодняшний день выступают 43% респондентов, а до 18 лет — 29%. Также 35% опрошенных считают, что запретить пользоваться этим средством передвижения необходимо тем, кто часто попадает в аварии.

Напомним, в Екатеринбурге столкнулись два подростка на электросамокатах на тротуаре около ТЦ "Гринвич". Инцидент случился 9 августа 2024 года. В результате аварии пострадал один из самокатчиков. С полученными повреждениями его увезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе автоинспекции города.