Более двух тысяч человек выступают лекторами общества "Знание" в УрФО

Лекторами общества "Знание" в регионах УрФО выступают более 2 тыс. человек, включая полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, об этом рассказал заместитель полпреда Борис Кириллов. Он провел совещание по развитию деятельности отделений общества "Знание" в субъектах федерального округа.

Борис Кириллов подчеркнул, что за последние два года в этом направлении проделана большая работа.

"На сегодняшний день более двух тысяч человек выступают лекторами общества в Уральском федеральном округе, среди них полпред Владимир Якушев, губернаторы регионов, ученые и другие известные жители. За год проведено более 6,2 тысячи лекций по самым разным темам - от науки и технологий до искусства и литературы. Общий годовой охват составил более 205 тысяч слушателей", – сказал Борис Кириллов, слова которого приводят в пресс-службе полпредства.

Заместитель гендиректора "Знания" Георгий Будный отметил, что УрФО стал лидером по продвижению международных проектов, реализовав инициативы с Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Планируется, что во всех регионах УрФО появятся "Дома Знания" - постоянно действующие площадки для просветительских мероприятий.

За просветительскую деятельность руководителю управления по развитию в УрФО общества "Знание" Ивану Поппу вручено Благодарственное письмо полпреда.