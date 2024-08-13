13 Августа 2024
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Более двух тысяч человек выступают лекторами общества "Знание" в УрФО

Лекторами общества "Знание" в регионах УрФО выступают более 2 тыс. человек, включая полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, об этом рассказал заместитель полпреда Борис Кириллов. Он провел совещание по развитию деятельности отделений общества "Знание" в субъектах федерального округа.

Борис Кириллов подчеркнул, что за последние два года в этом направлении проделана большая работа.

Борис Кириллов, заместитель полпреда УрФО(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

"На сегодняшний день более двух тысяч человек выступают лекторами общества в Уральском федеральном округе, среди них полпред Владимир Якушев, губернаторы регионов, ученые и другие известные жители. За год проведено более 6,2 тысячи лекций по самым разным темам - от науки и технологий до искусства и литературы. Общий годовой охват составил более 205 тысяч слушателей", – сказал Борис Кириллов, слова которого приводят в пресс-службе полпредства.

(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Заместитель гендиректора "Знания" Георгий Будный отметил, что УрФО стал лидером по продвижению международных проектов, реализовав инициативы с Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Планируется, что во всех регионах УрФО появятся "Дома Знания" - постоянно действующие площадки для просветительских мероприятий.

(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

За просветительскую деятельность руководителю управления по развитию в УрФО общества "Знание" Ивану Поппу вручено Благодарственное письмо полпреда.

Теги: общество Знание, Борис Кириллов


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