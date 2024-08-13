ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО за передачу данных Украине

Сотрудница воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержана по подозрению в госизмене и передаче информации украинским спецслужбам, сообщает ФСБ.

По информации ведомства, жительница Ростова-на-Дону через мессенджер вступила в контакт с представителем ГУР Минобороны Украины.

В январе 2023 года женщина поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах. Информацию задержанная передала в украинской стороне, сообщает RT.

Ранее житель Липецкой области был признан виновным в покушении на госизмену и попытке совершения теракта. Он приговорен к девяти годам лет лишения свободы. 19-летнего Всеволода Куликова обвиняли в попытке поджога взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к террористической организации "Легион "Свобода России" (организация запрещена в России). Молодой человек полностью признал вину.