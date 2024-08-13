13 Августа 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге актуализируют проект строительства нового зала филармонии

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил актуализировать проект планировки территории для возведения нового концертного зала Свердловской филармонии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующий пакет документов готовят специалисты мэрии. Зал вместимостью до 2,3 тысячи человек построят вплотную с уже существующим зданием филармонии. Под ним разместится подземная парковка для автомобилей артистов и гостей учреждения.

Проект предусматривает реконструкцию улиц Карла Либкнехта и Первомайской с обустройством въезда на парковку, а также улиц Тургенева и Клары Цеткин. Уточняется, что строители сохранят расположенную поблизости зеленую зону – ее площадь составит 0,45 гектара. Реализацией проекта займется правительство Свердловской области.

Напомним, изначально проектом занималось архитектурное бюро Zaha Hadid, которое в 2022 году заявило о своем уходе из России. Свердловские власти уверяли, что, несмотря на это, здание филармонии в Екатеринбурге когда-нибудь построят, а сейчас "времена особые, сложные". О том, что проект решили реанимировать, стало известно в июле нынешнего года.

Его реализацию ранее оценивали в 17 млрд рублей. Для строительства нового зала филармонии уже расселили и снесли жилой дом.

Теги: филармония, зал, проект, Екатеринбург


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