В Екатеринбурге продлили закрытие движения по Пушкина до конца сентября

В Екатеринбурге до конца сентября продлили закрытие движение транспорта по ул. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что в районе дома № 2 по улице Первомайской строители "УГМК – Застройщик" производят работы по устройству наружных сетей водоотведения по улице Пушкина.

Ранее работы уже продлевали до конца июля. Сегодня же в мэрии сообщили, что движение транспорта будет закрыто до 30 сентября.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, с чем поможет информационная карта, где содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.