Плановую госпитализацию в кардиоцентре Сургута, где отравились пациенты, возобновят на следующей неделе

Главврач кардиоцентра в Сургуте Ирина Урванцева сообщила в своем telegram-канале о возобновлении плановой госпитализации в учреждении со следующей недели, передает корреспондент Накануне.RU.

"Плановую госпитализацию мы планируем возобновить на следующей неделе, как только завершатся все контрольные мероприятия. Ваше здоровье для нас — приоритет, и мы готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасные условия для лечения", - сообщила она.

Поликлиника продолжает работать в штатном режиме. Экстренная помощь пациентам оказывается круглосуточно. Работа пищеблока приостановлена. Питание пациенты получают с пищеблока сургутской ОКБ.

Ситуация с заражением пациентов острой кишечной инфекцией находится под контролем. В инфекционном отделении сургутской ОКБ находятся 82 пациента. Пациентов лечат одновременно инфекционисты и кардиологи. В состоянии пациентов наметилась положительная динамика.

Напомним, в Сургуте в кардиоцентре сальмонеллез был выявлен у 94 человек. Следователи совместно с Роспотребнадзором проводят проверку инцидента. Причины выясняются. По одной из версий, причиной отравления могли стать фаршированные перцы, которые употребляли в пищу все заболевшие.