СМИ: Путин поручил Дюмину курировать КТО в Курской области

Курировать проведение КТО в Курской области поручено помощнику президента России Алексею Дюмину, передает RTVi со ссылкой на слова депутата Госдумы от Курской области Николая Иванова. Ранее информацию о Дюмине распространили ряд СМИ и Telegram-каналы, официального подтверждения не было.

"Мои источники подтвердили предварительно эту информацию. Действительно, вчера на совещание [с президентом Владимиром Путиным] был приглашен Алексей Геннадьевич Дюмин, и ему поручено курировать проведение контртеррористической операции. Ну а главная задача — разгромить вторгшиеся войска ВСУ на территорию Курской области", — сказал Иванов.

Депутат указал на то, что Дюмин хорошо зарекомендовал себя, в том числе как управленец в кризисных историях. Экс-губернатора Тульской области называют доверенным человеком президента.