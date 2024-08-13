Дроны, произведенные в Югре, отправлены в качестве гуманитарного груза в помощь воинским подразделениям

Дроны, произведенные в Югре, отправлены в качестве гуманитарного груза в помощь воинским подразделениям, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Возможности беспилотников оценил врио губернатора округа Руслан Кухарук во время демонстрационного полета оборудования.

Югорские FPV-дроны "Воган X" производятся в Ханты-Мансийске, способны доставлять грузы до четырех килограммов на расстояния протяженностью до 14 километров. Устройства устойчивы к средствам воздействия радиоэлектронной борьбы. Сейчас на производстве дронов задействованы пять человек, производящих до 400 единиц FPV-дронов в месяц.

Дроны успешно прошли испытания, организованные командованием Центрального военного округа, во время которых в приближенных к боевым условиям тестировались устройства, представленные производителями УрФО. На сегодняшний день они входят в пятерку лучших и рекомендованы Минобороны для поставки в Вооруженные силы России.

Также в гуманитарный груз входят комплексы по борьбе с FPV-дронами, обнаружители дронов, бронежилеты, разгрузка, тепловизоры, индивидуальные пакеты для раненых и зимняя одежда.

Кроме того, силами сотрудников Управления МЧС России по Югре был закуплен автомобиль УАЗ, который также отправлен в помощь военнослужащим для выполнения боевых задач. Отметим, что индивидуальные пакеты для раненых доставляются военнослужащим, которые проходят лечение в военных госпиталях. В составе такой помощи – средства личной гигиены, сезонная одежда и обувь, термобелье, а также телефон и портативное зарядное устройство.



"Груз, который мы отправляем сегодня, уникален тем, что в его составе большая партия беспилотных воздушных судов, произведенных югорской компанией. Запрос, который мы получаем от югорчан, принимающих участие в СВО, ориентирован на модернизацию оборудования и сокращение сроков его доставки воинским частям. Сегодня региональная власть, компании и волонтерские организации находятся в тесном диалоге с нашими бойцами. Работа, которая выстроена и ведется в регионе по адресной поддержке военнослужащих, позволяет нам отвечать на все запросы бойцов", – подчеркнул Руслан Кухарук.



Напомним, за весь период проведения специальной военной операции правительством автономного округа в зону проведения специальной военной операции передано более 3,5 тысяч тонн гуманитарного груза, более 4 тысяч кубометров древесины, тысячи БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы, тепловизоров и приборов ночного видения.