В Нижнем Тагиле вынесен приговор лжеполицейским, напавшим на инвалида

В Нижнем Тагиле вынесен приговор ранее судимым местным жителям. Их признали виновными в разбойном нападении на инвалида и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июне 2022 года. Двое тагильчан, находясь в состоянии опьянения, подошли к инвалиду 3 группы и представились сотрудниками полиции. Затем они привели потерпевшего в квартиру одного из домов в Дзержинском районе города.

Там инвалид был избит резиновой дубинкой. Нанеся тому многочисленные телесные повреждения, лжеполицейские забрали у него сотовый телефон. В дальнейшем они были задержаны.

Как отметили в прокуратуре, оба подсудимых свою вину не признали. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил каждому по 5 лет лишения свободы. Отбывать срок разбойники будут в колонии строгого режима.