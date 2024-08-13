Власти Льгова опровергли сообщения о том, что ВСУ дошли до города и находятся возле Курской АЭС

Власти Льгова в Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ якобы дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС.

"ВСУ продолжают свое "продвижение" вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", - говорится в телеграмм-канале администрации Льгова.

12 августа глава города Алексей Клемешов заявил, что оперативная обстановка во Льгове напряженная. По его словам, часть населения выехала, в основном это женщины и дети, все мужчины остаются в городе.

9 августа власти города Курчатов, рядом с которым находится Курская АЭС, также сообщили о "напряженной ситуации". В администрации Курчатова заявили, что в нескольких десятках километров от границ города идут бои.

Курская АЭС находится примерно в 60 км от российско-украинской границы, где уже неделю продолжаются боевые действия, начавшиеся в результате масштабной атаки ВСУ. 7 августа сообщалось, что Росгвардия усилила охрану Курской АЭС.