Российский суд оштрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за неудаление контента, который российские власти считают противоправным.

Штраф назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Какой именно контент послужил поводом для штрафа – не сообщается.

Ранее мессенджер уже неоднократно штрафовали по данной статье.

Российские власти блокировали Telegram с 2018 по 2020 гг. За это время число пользователей мессенджера в стране удвоилось (по словам основателя компании Павла Дурова), чтобы пользоваться приложением россияне устанавливали средства обхода блокировки.