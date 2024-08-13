Свердловчан предупредили о сильных дождях и ливнях 14 августа

Жителей Свердловской области предупредили о сильных дождях и ливнях в ближайшую среду. По данным МЧС, 14 августа уральцам стоит уделять больше внимания своей безопасности.

Согласно рекомендациям спасателей, стоит избегать поездок на автомобиле, а в случае, если ливень застал в дороге, остановиться и переждать непогоду. Также не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки.

Пешеходам не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как те может затопить. На улице также стоит оставаться бдительными, так как из-за ливня возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и рекламных щитов.

Спасатели советуют по возможности оставаться дома или в укрытии, закрыть окна и двери и убедиться, что нигде нет протечек.

В случае ЧП необходимо обратиться по номеру: 112.