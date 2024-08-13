На чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге протестируют новые технологии

13 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

На чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге протестируют новые технологии

Екатеринбург готовится принять чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования с участием сильнейших спортсменов страны пройдут уже на этой неделе на стадионе "Калининец". Кроме золотых медалей, победителей будут ждать солидные призовые, а на турнире испытают новейшие технологии.

Как рассказал директор спорткомплекса Владимир Нагибин, его вместимость составляет 5 тысяч зрителей. В прошлом году комплекс был реконструирован к Международному фестивалю университетского спорта. Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге впервые. Будет разыграно 44 комплекта медалей в 44 дисциплинах.

"Мы хотели провести это мероприятие как тестовое к Всемирным играм дружбы, но их перенесли на следующий год. Тем не менее, мероприятие остается тестовым. Все службы готовы. Ожидается 800 спортсменов и 600 сопровождающих - тренеры, врачи, массажисты. Приедут участники из 77 регионов страны", - отметил Нагибин.

Директор спортивного комплекса "Калининец" в Екатеринбурге Владимир Нагибин(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

По его словам, именно на чемпионате в Екатеринбурге будут протестированы новые технологии. Например, возле ям для прыжков в длину будут установлены специальные экраны - "электронные линейки". Они будут измерять длину прыжка каждого спортсмена и моментально показывать результат.

Как сообщил президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов, стадион в Екатеринбурге является уникальным.

Президент федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Подготовка к Чемпионату России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Подготовка к Чемпионату России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Я 50 лет в легкой атлетике, много повидал спортивных легкоатлетических стадионов, в том числе за рубежом. То, что у нас лучший легкоатлетический стадион в России - это однозначно, да и в Европе один из лучших. На чемпионат приедут все сильнейшие легкоатлеты страны. Приедут те спортсмены, которые выполнили олимпийский норматив и должны были участвовать в летних Олимпийских играх в Париже", - рассказал Карманов.

Он добавил, что в турнире примут участие 8 заслуженных мастеров спорта, 117 мастеров спорта международного класса, 352 мастера спорта. Также будут участвовать 70 сильнейших легкоатлетов из Белоруссии. Мотивация у спортсменов будет хорошей - по словам Карманова, у чемпионата очень высокий призовой фонд.

"Кто в чемпионате России покажет олимпийские нормативы - получит миллион рублей", - заявил он и выразил надежду, что на турнире будут установлены новые рекорды.

Как рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, наследие чемпионата состоит в увеличении количества занимающихся легкой атлетикой.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина(2024)|Фото: Накануне.RU

Подготовка к Чемпионату России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня в городе есть все условия для развития легкой атлетики. Мы очень рады, что к нам приезжают лучшие атлеты России и Белоруссии", - отметила Фитина.

Открытие соревнований будет посвящено 100-летию отрасли физической культуры и спорта Свердловской области.

"Будет весело, интересно, красиво", - добавила Людмила Фитина.

Мастер спорта международного класса Ольга Фролова приехала на турнир в Екатеринбург в качестве тренера. Она представляет Федерацию легкой атлетики Санкт-Петербурга.

Мастер спорта международного класса Ольга Фролова(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Подготовка к Чемпионату России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Тренировка спортсменов перед Чемпионатом России по легкой атлетике на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Никаких проблем нет, нам идут навстречу, условия - просто шикарные. Инвентарь, бассейн, манеж - молодцы, что можно сказать. Приходите, это будет грандиозный праздник", - пригласила болельщиков на стадион Фролова.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге с 15 по 18 августа.

Теги: легкая атлетика, чемпионат, технологии, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2024 11:07 Мск В чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге примут участие более 800 спортсменов
Ранее 10.08.2023 13:25 Мск Екатеринбург примет чемпионат России по легкой атлетике

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети