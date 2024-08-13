На чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге протестируют новые технологии

Екатеринбург готовится принять чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования с участием сильнейших спортсменов страны пройдут уже на этой неделе на стадионе "Калининец". Кроме золотых медалей, победителей будут ждать солидные призовые, а на турнире испытают новейшие технологии.

Как рассказал директор спорткомплекса Владимир Нагибин, его вместимость составляет 5 тысяч зрителей. В прошлом году комплекс был реконструирован к Международному фестивалю университетского спорта. Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге впервые. Будет разыграно 44 комплекта медалей в 44 дисциплинах.

"Мы хотели провести это мероприятие как тестовое к Всемирным играм дружбы, но их перенесли на следующий год. Тем не менее, мероприятие остается тестовым. Все службы готовы. Ожидается 800 спортсменов и 600 сопровождающих - тренеры, врачи, массажисты. Приедут участники из 77 регионов страны", - отметил Нагибин.

По его словам, именно на чемпионате в Екатеринбурге будут протестированы новые технологии. Например, возле ям для прыжков в длину будут установлены специальные экраны - "электронные линейки". Они будут измерять длину прыжка каждого спортсмена и моментально показывать результат.

Как сообщил президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов, стадион в Екатеринбурге является уникальным.

"Я 50 лет в легкой атлетике, много повидал спортивных легкоатлетических стадионов, в том числе за рубежом. То, что у нас лучший легкоатлетический стадион в России - это однозначно, да и в Европе один из лучших. На чемпионат приедут все сильнейшие легкоатлеты страны. Приедут те спортсмены, которые выполнили олимпийский норматив и должны были участвовать в летних Олимпийских играх в Париже", - рассказал Карманов.

Он добавил, что в турнире примут участие 8 заслуженных мастеров спорта, 117 мастеров спорта международного класса, 352 мастера спорта. Также будут участвовать 70 сильнейших легкоатлетов из Белоруссии. Мотивация у спортсменов будет хорошей - по словам Карманова, у чемпионата очень высокий призовой фонд.

"Кто в чемпионате России покажет олимпийские нормативы - получит миллион рублей", - заявил он и выразил надежду, что на турнире будут установлены новые рекорды.

Как рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, наследие чемпионата состоит в увеличении количества занимающихся легкой атлетикой.

"Сегодня в городе есть все условия для развития легкой атлетики. Мы очень рады, что к нам приезжают лучшие атлеты России и Белоруссии", - отметила Фитина.

Открытие соревнований будет посвящено 100-летию отрасли физической культуры и спорта Свердловской области.

"Будет весело, интересно, красиво", - добавила Людмила Фитина.

Мастер спорта международного класса Ольга Фролова приехала на турнир в Екатеринбург в качестве тренера. Она представляет Федерацию легкой атлетики Санкт-Петербурга.

"Никаких проблем нет, нам идут навстречу, условия - просто шикарные. Инвентарь, бассейн, манеж - молодцы, что можно сказать. Приходите, это будет грандиозный праздник", - пригласила болельщиков на стадион Фролова.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге с 15 по 18 августа.