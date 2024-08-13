Пять человек задержано при попытке захватить квартиру Ларисы Долиной

Пять человек задержаны при попытке проникнуть в квартиру певицы Ларисы Долиной в столичных Хамовниках, сообщает Shot.

Соседи Долиной по элитному жилому комплексу вызволи полицию после того, как группа неизвестных проникла на территорию ЖК. Мужчины заявили охране, что теперь являются владельцами недвижимости известной артистки.

Охрана и жильцы отказались пропустить неизвестных внутрь и вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались продать квартиру Долиной, а также взять на нее кредиты.