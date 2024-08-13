В Молдавии опровергли информацию о размещении F-16 для Украины

Министерство иностранных дел Молдавии опровергло информацию о том, что республика разместит на своей территории истребители F-16, предназначенные для ВСУ.

"Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.

Также сообщается, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории.

Напомним, 31 июля Bloomberg сообщил, что первая партия F-16 прибыла на Украину. По словам источников, количество истребителей "невелико". Газета Times сообщает, что их всего шесть.Telegraph утверждает, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16. Точное количество самолетов, место их базирования он не уточнил.