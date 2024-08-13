С сентября свердловских туристов обяжут иметь спецаптечки для оказания первой помощи

Начиная с сентября для туристов Свердловской области станет обязательным ношение специальной аптечки. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель главврача Территориального центра медицины катастроф Людмила Рогожина.

По ее словам, ответственным за эту аптечку будет назначаться старший по положению в группе. В ней есть практически все для спасения жизни человеку, в том числе и мешок Амбу для искусственного дыхания.

"Люди уходят далеко в труднодоступные места, не всегда туда может доехать "скорая помощь". Имея такой набор, можно продержаться", - пояснила Рогожина. Она также призвала туристов изучать оказание первой медицинской помощи перед тем, как отправляться в путешествие, так как этом может спасти их жизнь и жизнь их напарников.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ о новом порядке оказания первой помощи. Последний аналогичный приказ выходил 12 лет назад. Рогожина отметила, что за столько лет медицина сделала большой скачок вперед, а потому новый приказ стал логичным следующим шагом.