ФАС предложила магазинам электроники добровольно ограничить цены

ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику. Предложение, в частности, направлено таким ритейлерам как "ДНС", "М.Видео" и "Ситилинк".

В службе считают, что если сети будут сдерживать цены, это "повысит их доступность и окажет положительное влияние на рынок".

"Ведомство также напоминает участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен", - говорится в сообщении регулятора, который не имеет права устанавливать предельные цены или ограничивать их рост на свободном рынке.

Интересно, что буквально сегодня стало известно, что сетевые магазины электроники (в том числе те, кому ФАС написала письмо) сами обратились в правительство с просьбой не вводить запрет на продажу гаджетов, на которых не будет предустановлен российский магазин приложений RuStore. Большинство производителей смартфонов не собираются устанавливать это ПО, так что ряд товаров просто может пропасть с полок, что приведет к финансовым убыткам ритейлеров и как раз-таки росту цен, который хочет предотвратить ФАС. Неизвестно, предложат ли ритейлеры в ответном письме антимонопольщикам оказать влияние на правительство и отказаться от внедрения новых ограничений.