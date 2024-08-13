В РЖД пояснили, почему билеты из Анапы в Москву стоят до 92 тысяч рублей

Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву связана с высоким классом обслуживания. Об этом говорится в разъяснениях РЖД, сообщает "Парламентская газета".

В пресс-службе дочки компании — Федеральной пассажирской компании — заявили, что 80-90 тысяч — это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. Там отметили, что цена соответствует классу обслуживания.

Ранее СМИ опубликовали скрины сайтов продаж, где цена на место в поезде из Анапы доходит до 86-92 тысяч рублей, а варианты дешевле есть только с пересадкой в Курске.

"Московский комсомолец" сообщал, что туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты на поезда - в августе доступны только дорогие стыковочные рейсы.

"Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать, — рассказала одна из отдыхающих. — Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове". По словам отдыхающих, в свободной продаже "по нормальным ценам" билетов не было уже в июне.