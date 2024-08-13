13 Августа 2024
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Фото: пресс-служба ОДКБ

Усилиями уральских, московских врачей и Фонда святой Екатерины была спасена жизнь пятилетней девочки

Уральские врачи вместе с московскими коллегами спасли пятилетнюю девочку Олю (имя изменено), у которой была диагностирована печеночная недостаточность из-за отравления смертельно опасным ядом гриба. Борьба за жизнь ребенка началась еще в середине июля, когда ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу.

Врачи ОДКБ оперативно оказали всю необходимую помощь, стабилизировали состояние маленького пациента и инициировали телеконсультацию с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. В итоге было принято решение о необходимости экстренной трансплантации печени от одного из родственников. Счет пошел на часы: девочка была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга. Родители сразу же вылетели в федеральный центр для подготовки к операции — донором была выбрана мама девочки.

К спасению ребенка подключились учредители Фонда святой Екатерины, которые взяли на себя все расходы на организацию специального борта для перегоспитализации.

(2024)|Фото: пресс-служба ОДКБ

Подобные трансферы требуют слаженных усилий большого количества людей: к транспортировке Олю готовили врачи ОДКБ, до самолета сопровождали специалисты Территориального центра медицины катастроф, а в Кольцово помогали службы аэропорта.

(2024)|Фото: пресс-служба ОДКБ

«Здесь ключевая задача — это оперативность. Каждый час имеет значение для жизни ребенка. Хочу поблагодарить все службы, всех врачей и сотрудников, которые включились в эту борьбу», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Александр Андреев во время освящения купола и креста Храма Елисаветы Федеровны при хосписе (Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге)(2024)|Фото: Накануне.RU

Практически сразу после перелета ребенка прооперировали, и следующие три недели проходили процедуры восстановления. Уже на второй день она попросила посмотреть мультик, а еще через несколько дней смогла перебраться из реанимации в обычную палату к маме и папе.

(2024)|Фото: пресс-служба ОДКБ

«Сейчас наша девочка с нами. Это была сложнейшая операция. Дочка и мама восстанавливают силы. Спасибо докторам и медицинскому персоналу за квалифицированную и качественную помощь, за оперативные действия. Спасибо Фонду за медицинский борт. Спасибо всем, кто поддержал нас в этот сложнейший период. Для нашей семьи эта помощь — спасенная жизнь и вновь обретенная возможность проживать каждый день со своей дочкой», — говорит глава семейства.

Сейчас можно сказать, что трансплантат прижился и нормально работает, а это значит, что все самое страшное уже позади. В минувшие выходные семья вернулась домой в Екатеринбург, где за маленькой пациенткой будут продолжать наблюдение врачи ОДКБ.

Теги: фонд святой екатерины, одкб, спаение ребенка, экстренная транспантология, александр андреев


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