Названы признаки заброшенности садовых участков и огородов

Росреестр определил признаки заброшенности садовых земельных участков. Ранее стало известно, что такие участки у собственников будут изыматься.

На неиспользование садового или приусадебного земельного участка будет указывать: разрушение или повреждение части садового дома, захламление и загрязнение мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой более одного метра, а также отказ от выращивания в течение трех лет подряд и более сельскохозяйственных культур и сельхозпродукции.

Предполагается, что регламент вступит в силу с 1 марта 2025 года. В тексте уточняется, что неиспользованным будет считаться наполовину заросший сорняками участок, который не очистили от них в течение года и более, пишут "Ведомости".

Садовый дом будет признаваться неиспользуемым, если признаки разрушения не устранили в течение пяти лет и больше. Для огородов предлагается установить аналогичные характеристики неосвоения, за исключением пункта о разрушении строений.

По данным Росреестра, в России насчитывается 12,5 млн садовых и 540 тыс. огородных земельных участков. Примерно 15% из них заброшены и могут вернуться в гражданский оборот.