В мэрии Сургута произошла первая крупная отставка после назначения нового главы

Заместитель главы администрации Сургута Михаил Гуменюк уходит в отставку по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Сообщается, что сегодня его последний рабочий день. Чиновник выходит на заслуженный отдых, на пенсию.

Гуменюк занимал пост заместителя с марта 2021 года по приглашению бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Кто займет вакантное место, пока не сообщается. Напомним, теперь уже экс-руководитель экономической столицы Югры Андрей Филатов возглавил Сургут в конце февраля 2021-го, сменив на этом посту ушедшего в Госдуму Вадима Шувалова. Филатов ушел в отставку с поста главы Сургута 22 апреля 2024 г.

3 июля в Сургуте состоялось внеочередное заседание городского парламента. На нем депутаты избрали новым мэром города спикера думы Максима Слепова.