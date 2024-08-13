Алаудинов: Бесконтрольное передвижение ВСУ в Курской области остановлено

Бесконтрольное передвижение украинских подразделений в Курской области уже остановлено, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Бесконтрольное "катание" противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы", - сообщил он ТАСС.

По словам Алаудинова, ВСУ осознают, что блицкрига, который они планировали, не получилось.

Как сообщил накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента России, под контролем ВСУ находятся 28 российских населенных пунктов. На этой территории продолжают находится 2 тыс. человек, о судьбе которых ничего не известно. Также Смирнов сообщил, что 180 тыс. человек в регионе подлежат эвакуации, выехали сами или вывезены властями 121 тыс. человек. При масштабной атаке ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей.