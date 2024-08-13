Стали известны поставщики в сургутский кардиоцентр, в котором отравились почти 100 человек

Стало известно, кто поставлял продукты в кардиоцентр в ХМАО, где отравились 94 человека.

По данным Муксун.fm, за поставку мяса (говядины и свинины) отвечают две компании, за овощи — одна. В начале года контракт на поставку мяса был заключен с нижневартовским предприятием ООО "Кредо". Руководитель и бенефициар компании Татьяна Черкай. В документах к закупке сказано, что с января по декабрь фирма должна поставлять говядину, свинину и мясо птицы. Общая стоимость контракта более 5,2 млн рублей. Разница между начальной ценой (более 7,4 млн рублей) и стоимостью заключенного госконтракта была значительной — более 30%.

Издание сообщает, что в отношении компании "Кредо" применялись меры ответственности за нарушения условий контракта. В основном, за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств.

Второй поставщик мяса для кардиоцентра в Сургуте — ООО "Логистик Групп" из Екатеринбурга. Гендиректор и владелец Леонид Сычев. Контракт заключен в июле текущего года. Общая сумма около 1,5 млн рублей, из которых стоимость говядины — 1 372 512 рублей, остальное — мясо птицы. Общая экономия всей закупки составляла более 25%.

Единственным поставщиком овощей в медучреждение оказалось сургутское микропредприятие "СИДЭ". Руководителем и бенефициаром является Халиг Тофиг Оглы Заманов.

В первой закупке, которую кардиоцентр разыграл в начале года сказано, что подрядчик обеспечивает медучреждение картофелем, свеклой, капустой, морковью, тыквой и кабачками. Изначально стоимость контракта была около 3,7 млн рублей, но компания предложила за свои услуги около 2,044 млн рублей (то есть снижение составило около 45%).

Летом этого года компания "СИДЭ" также заключила новый контракт с кардиоцентром на поставку свежих фруктов и овощей. Именно там указаны "сладкие перцы". В документах сказано, что фирма должна с июля 2024 по март 2025 года поставить около 500 кг перца на сумму 152 тысячи рублей. Всего общая стоимость двух контрактов на овощи и фрукты составляет — более 1,4 млн рублей. Снижения в закупках — нет. Также за последний год отсутствуют штрафы или расторжения договоров из-за некачественного исполнения обязательств по контрактам.