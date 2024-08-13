Стали известны поставщики в сургутский кардиоцентр, в котором отравились почти 100 человек

13 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Стали известны поставщики в сургутский кардиоцентр, в котором отравились почти 100 человек

Стало известно, кто поставлял продукты в кардиоцентр в ХМАО, где отравились 94 человека.

По данным Муксун.fm, за поставку мяса (говядины и свинины) отвечают две компании, за овощи — одна. В начале года контракт на поставку мяса был заключен с нижневартовским предприятием ООО "Кредо". Руководитель и бенефициар компании Татьяна Черкай. В документах к закупке сказано, что с января по декабрь фирма должна поставлять говядину, свинину и мясо птицы. Общая стоимость контракта более 5,2 млн рублей. Разница между начальной ценой (более 7,4 млн рублей) и стоимостью заключенного госконтракта была значительной — более 30%.

Издание сообщает, что в отношении компании "Кредо" применялись меры ответственности за нарушения условий контракта. В основном, за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств.

Второй поставщик мяса для кардиоцентра в Сургуте — ООО "Логистик Групп" из Екатеринбурга. Гендиректор и владелец Леонид Сычев. Контракт заключен в июле текущего года. Общая сумма около 1,5 млн рублей, из которых стоимость говядины — 1 372 512 рублей, остальное — мясо птицы. Общая экономия всей закупки составляла более 25%.

Единственным поставщиком овощей в медучреждение оказалось сургутское микропредприятие "СИДЭ". Руководителем и бенефициаром является Халиг Тофиг Оглы Заманов.

В первой закупке, которую кардиоцентр разыграл в начале года сказано, что подрядчик обеспечивает медучреждение картофелем, свеклой, капустой, морковью, тыквой и кабачками. Изначально стоимость контракта была около 3,7 млн рублей, но компания предложила за свои услуги около 2,044 млн рублей (то есть снижение составило около 45%).

Летом этого года компания "СИДЭ" также заключила новый контракт с кардиоцентром на поставку свежих фруктов и овощей. Именно там указаны "сладкие перцы". В документах сказано, что фирма должна с июля 2024 по март 2025 года поставить около 500 кг перца на сумму 152 тысячи рублей. Всего общая стоимость двух контрактов на овощи и фрукты составляет — более 1,4 млн рублей. Снижения в закупках — нет. Также за последний год отсутствуют штрафы или расторжения договоров из-за некачественного исполнения обязательств по контрактам.

Теги: кардиоцентр, компания, поставщик, отравление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2024 14:30 Мск Отравившиеся в сургутском кардиодиспансере сердечники идут на поправку
Ранее 12.08.2024 13:20 Мск Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением сердечников в сургутском диспансере
Ранее 12.08.2024 08:54 Мск Все заболевшие в кардиодиспансере Сургута употребляли в пищу фаршированный перец
Ранее 11.08.2024 20:33 Мск Главврач кардиоцентра в Сургуте прервала свой отпуск после массовой вспышки сальмонеллеза в учреждении
Ранее 11.08.2024 19:58 Мск В Сургуте отравилась сотня пациентов кардиологического диспансера

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети