Суд продлил арест Удальцову* до 15 ноября

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма.

"Срок содержания Удальцова* под стражей продлен до 15 ноября", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Виолетта Волкова. Защита обжалует это решение суда.

В середине января Басманный суд Москвы отправил Удальцова* до 1 февраля в СИЗО. Следствие предъявило активисту обвинение в оправдании терроризма. На суде стало известно, с чем связано уголовное дело (по которому максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы). Левый активист сообщил, что его обвиняют в поддержке участников марксистского кружка из Уфы, которые были задержаны в 2022 году по обвинению в создании террористического общества.

Удальцов* вину не признает и считает, что обвинение приравнивает марксизм к терроризму, а также приравнивает обвиняемых к осужденным.

В 2014 году Удальцов* был приговорен к четырем с половиной годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади. 21 декабря 2023-го его задержали на Красной площади за несанкционированный митинг в честь дня рождения Иосифа Сталина и дали за это 40 часов обязательных работ.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов