МВД предлагает штрафовать чиновников в регионах за плохую борьбу с экстремизмом

Министерство внутренних дел предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях штраф или дисквалификацию для региональных и муниципальных чиновников, которые плохо борются с экстремизмом.

Законопроект, разработанный МВД, предлагает ввести "ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ".

Штрафы будут 30-50 тыс. руб., дисквалификация (отстранение от должности) – 1-3 года, передают "Ведомости".