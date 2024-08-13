13 Августа 2024
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Екатеринбуржцу, обматерившему мальчика с эмблемой "Z" на шапке, вынесли окончательный приговор

56-летний Александр Неустроев отправится в колонию-поселение за оскорбление ребенка в шапке с буквой "Z". Окончательный приговор вынес Свердловский областной суд.

В апреле прошлого года Неустроев нецензурно обругал мальчика и угрожал ему из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Позже выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство".

Затем Александр Неустроев стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство", однако Ленинский районный суд по ходатайству следователя уголовку прекратил и назначил судебный штраф в 7 тыс. рублей. Решение устроило как Неустроева, так и опекунов мальчика, однако гособвинение посчитало его слишком мягким, из-за чего дело снова отправили в Ленинский суд.

Позже, по решению прокурора, была изменена подсудность: материалы направили в Свердловский областной суд, который постановил: направить дело Неустроева в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Там уральцу и вынесли приговор - три года колонии-поселения, однако прокуратура все же настаивала на колонии общего режима, а сам подсудимый - на освобождении. Из-за этого материалы дела снова пришли в Свердловский областной суд.

Сегодня было вынесено окончательное решение. Владимир Неустроев признан виновным по пп. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, которые он проведет в колонии-поселении. При этом, ему зачтется время, которое он потратит на дорогу в места лишения свободы.

Теги: Екатеринбург, Неустроев, шапка Z, оскорбление, приговор


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