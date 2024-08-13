СВР: В США полагают, что замена Зеленского позволит лучше подготовиться к переговорам с РФ

В Белом доме полагают, что замена президента Украины Владимира Зеленского на другую фигуру позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Москвой, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По данным ведомства, администрация США намерена развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост.

В СВР сообщили, что в американской элите растет недовольство Зеленским, Вашингтон ищет замену главе киевского режима, которая устроила бы большинство западных союзников.

По информации разведки, в качестве наиболее подходящей кандидатуры рассматривается бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее в Службе заявили, что западные хозяева легко пожертвуют Зеленским, когда Россия "закрепит успехи на поле боя". Сообщалось, что американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Контакты по этому поводу установлены с лидером партий "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.