Камчатка и Чукотка частично лишились интернета из-за прорыва кабеля связи

В районе города Елизово на Камчатке произошел прорыв магистрального сухопутного кабеля связи, из-за чего интернет-связь с полуостровами Камчатка и Чукотка была частично потеряна, сообщили в администрации Чукотского автономного округа. На время устранения аварии операторы перешли на спутниковые каналы связи.

Сообщается, что на место аварии выехала ремонтная бригада, работы займут до полусуток. С чем связан обрыв – не сообщается.