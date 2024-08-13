Тобольский судостроительный завод построит универсальный сухогруз

Тобольский судоремонтный судостроительный завод в 2026 г. спустит на воду универсальный сухогруз. Детали работы предприятия привел в разговоре с журналистами исполнительный директор предприятия Олег Безусяк. Встреча состоялась во время пресс-тура, посвященного 80-летию Тюменской области.

Завод - градообразующее предприятие, на нем трудятся 400 сотрудников. Основные участки предприятия - судоремонтный, механический, достроечно-производственный и энерго-механический. Есть также пятый - освидетельствования и переукладки. Для подъёма и спуска судов есть слип, оборудованный восемью тележками грузоподъёмностью 300 т каждая. То есть вес судна может достигать 2,4 тыс. т.

Для строительства крупнотоннажного флота предприятие обновили. Например, куплена линия предварительной подготовки стали, позволяющая очищать металл и наносить защитный слой грунта.

Среди уже построенных на предприятии судов - три несамоходные баржи проекта СБД-11018 грузоподъёмностью 5 тыс. т. Называются они "Салехард", "Яр-Сале" и "Тобольск". Из заказчик - "Обь-Иртышское пароходство".

Сейчас на заводе строят универсальный сухогруз размером 140 на 17 м. Грузоподъёмность - 9,3 тыс. т. Он сможет перевозить 495 контейнеров. Для реализации проекта на предприятии прошла модернизация, закуплено новое оборудование.

"Для строительства этого судна модернизируют завод, благодаря модернизации грузоподъёмность слипа вырастет до 3 тыс. т", - сказал Олег Безусяк, уточнив, что сухогруз спустят на воду в 2026 г.