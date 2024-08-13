Российские военные захватили станцию Starlink в приграничье Курской области

Подразделения группировки войск "Север" захватили станцию Starlink в ходе штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Штурмовая группа обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе, благодаря разведке с помощью БПЛА. "После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четыре военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink", - сообщили в Минобороны.

В мае сообщалось, что бойцы армии России с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) все чаще подавляют сигнал спутникового интернета Starlink от SpaceX на территории Украины, что может вызвать тактический сдвиг в конфликте. В Киеве признавали, что массовые сбои в работе Starlink наблюдались во время наступления Вооруженных сил России в Харьковской области.