На курильском вулкане Эбеко образовался новый кратер, из которого началось извержение

Туристы стали свидетелями редкого геологического явления на Курильских островах: на вулкане Эбеко (1156 метров) "проснулся" новый кратер, из которого началось извержение.

"Мы стали первыми свидетелями исторического события - на вулкане Эбеко образовался новый прорыв, из которого теперь тоже происходят извержения. То есть, фактически, у нашего любимого вулкана теперь 2 действующих кратера. <…> Мы вот до сих в полном шоке от увиденного", - рассказали очевидцы в соцсетях.

Вулкан Эбеко находится примерно в семи километрах от Северо-Курильска (остров Парамушир), в северной части хребта Вернадского. Это один их самых активных курильских вулканов.