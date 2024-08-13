132 эпизода. В Екатеринбурге посадили учителя музыки из Кузино, насиловавшего детей

Свердловский областной суд приговорил 33-летнего Евгения Полежаева из поселка Кузино к 23 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Напомним, что Полежаев работал учителем музыки и часто принимал учеников у себя дома. По словам соседей, он хорошо ладил с детьми, катал мальчиков на машине тайком от родителей или гулял с ними вне школьных занятий. В суде стало известно, что ему вменяют 132 эпизода насильственных действий над 22 школьниками. Свою вину он признал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Полежаеву назначили наказание в видео 23 лет колонии строгого режима с ограничением свободы два года. Помимо этого, ему запрещено работать с детьми на протяжении 18 лет, на 10 лет запрещено администрирование сайтов, а также назначен штраф в размере более 8 млн рублей.

Как передает "4 Канал" слова адвоката Оксаны Фоминых, ее подзащитный активно сотрудничал со следствием, а отбывая наказание, будет проходить лечение у врача-психиатра.

Напомним, 32-летнего Е. обвиняют в растлении шести мальчиков от 9 до 12 лет. По версии следствия, преследование детей со стороны педагога длится с 2018 года. С некоторыми педофил совершал действия развратного характера, с другими вел интимную переписку, а еще двух мальчиков якобы заставил заниматься друг с другом сексом.

В свою очередь бабушка учителя опровергает все слухи, которые уже успели распространиться по поселку. Позднее же в его доме нашли диски и литературу с порнографией.