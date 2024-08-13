Сеть Leroy Merlin в 2023 году получила четверть прибыли от российских магазинов

Четверть прибыли французской сети Leroy Merlin в 2023 году принесли магазины в России, передает "Коммерсант" со ссылкой на отчетность компании. Выяснилось, что хотя французы заявляли о намерении уйти с рынка РФ на фоне СВО, окончательно передать бизнес российскому топ-менеджменту получилось только концу декабря 2023 года, весь год компания продолжала зарабатывать на российском рынке.

Объем продаж в России в 2023 году составил $6,7 млрд, чистая прибыль – более 287 млн евро.

После смены владельца российское подразделение сети провело ребрендинг – теперь магазины называются "Лемана Про". Всего у компании в России 111 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. До середины июня сеть работала как российская структура Leroy Merlin.