В Сургуте будут судить бывшего инспектора УФСИН, освободившую от наказания осужденного

В Сургуте будут судить бывшего инспектора УФСИН России по ХМАО-Югре. Женщина обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемая, желая завысить показатели своей работы, не приняла меры к организации отбытия наказания приговоренного к обязательным работам. Зная, что он не отбыл наказание, инспектор внесла ложные сведения в лист контроля за поведением осужденного и в учетную карточку контроля отработанного времени.

Так осужденного фактически освободили от наказания.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.