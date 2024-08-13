Тюменская область "прирастет" минеральным морем

13 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменская область "прирастет" минеральным морем

В Тюмени, на территории эко-парка "Тайга", представлен туристический потенциал Тюменской области. Презентация состоялась во время пресс-тура, посвященного 80-летию со дня образования Тюменской области. 

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова  сообщила, что туризм состоит из экономики и отдыха, как потребность с социальной направленностью. По её мнению, туризм - комплексная цепочка, и только тогда, когда ее формируют все предприниматели, все работает. За несколько последних лет совместными усилиями власти и бизнеса турпоток в регион практически удвоился.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова(2024)|Фото: Накануне.RU

Планы по развитию туристической отрасли скорректировала пандемия. Когда бушевал коронавирус, решено было заняться стратегией, чтобы понять, как восстановить потерянные потоки. Сработал триггер, когда люди долго были на изоляции, и Тюменская область "взлетела" за счёт минеральных источников. Ставка сделана на  "термальное минеральное море".

Трофимова говорит, что портрет туриста, проезжающего в Тюменскую область, - экономически активное население 35-55 лет, каждый второй турист является возвратным. В 2023 г. средний показатель по ночёвка составил четыре дня. При этом власти, развивая туризм, живут не только сегодняшним днём.

"Мы смотрим в горизонт 2030-35 гг.", - сказала Трофимова.

Презентация туристического потенциала Тюменской области(2024)|Фото: Накануне.RU

Среди масштабных тобольских проектов, которые уже состоялись или будут реализованы в будущем, - два новых отеля, экскурсионные новации. Флагманским проектом является термальный оздоровительный спортивный курорт, центр красоты и долголетия "Жемчужина Сибири". Компании-партнеры, которые будут работать в "Жемчужине", пока не называют.

Отвечая на вопрос Накануне.RU об авиадоступности Тобольска, Трофимова сообщила, что рейсов в этот город мало, и хотелось бы, конечно, чтобы их было больше, а стоимость билета была ниже. Но интеграция аэропорта и появление новых рейсов - процесс небыстрый.

Теги:


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети