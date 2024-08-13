Тюменская область "прирастет" минеральным морем

В Тюмени, на территории эко-парка "Тайга", представлен туристический потенциал Тюменской области. Презентация состоялась во время пресс-тура, посвященного 80-летию со дня образования Тюменской области.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова сообщила, что туризм состоит из экономики и отдыха, как потребность с социальной направленностью. По её мнению, туризм - комплексная цепочка, и только тогда, когда ее формируют все предприниматели, все работает. За несколько последних лет совместными усилиями власти и бизнеса турпоток в регион практически удвоился.

Планы по развитию туристической отрасли скорректировала пандемия. Когда бушевал коронавирус, решено было заняться стратегией, чтобы понять, как восстановить потерянные потоки. Сработал триггер, когда люди долго были на изоляции, и Тюменская область "взлетела" за счёт минеральных источников. Ставка сделана на "термальное минеральное море".

Трофимова говорит, что портрет туриста, проезжающего в Тюменскую область, - экономически активное население 35-55 лет, каждый второй турист является возвратным. В 2023 г. средний показатель по ночёвка составил четыре дня. При этом власти, развивая туризм, живут не только сегодняшним днём.

"Мы смотрим в горизонт 2030-35 гг.", - сказала Трофимова.

Среди масштабных тобольских проектов, которые уже состоялись или будут реализованы в будущем, - два новых отеля, экскурсионные новации. Флагманским проектом является термальный оздоровительный спортивный курорт, центр красоты и долголетия "Жемчужина Сибири". Компании-партнеры, которые будут работать в "Жемчужине", пока не называют.

Отвечая на вопрос Накануне.RU об авиадоступности Тобольска, Трофимова сообщила, что рейсов в этот город мало, и хотелось бы, конечно, чтобы их было больше, а стоимость билета была ниже. Но интеграция аэропорта и появление новых рейсов - процесс небыстрый.