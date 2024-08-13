Глава Нижнего Тагила предупредил о мошенниках, ведущих переписку от его имени

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предупредил, что от его имени почетным гражданам стали поступать сообщения от мошенников. Неизвестные также написывают сотрудникам горадминистрации и муниципальных предприятий.

"Хочу вас предупредить: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников! Никогда не передавайте личные данные и средства незнакомым людям. Если вы получили подобное сообщение, лучше всего обратиться ко мне или в правоохранительные органы", - рассказал Пинаев в своих социальных сетях.

Ранее жителям Свердловской области стали звонить мошенники под видом сотрудников поликлиник и страховых компаний. Уральцам предлагали пройти диспансеризацию или записаться на прием по телефону, что выливается хищение личных данных. А позднее жителей Екатеринбурга предупредили о мошенниках, предлагающих решить проблему с замедлением работы YouTube.