Магазины электроники опасаются разорения из-за запрета продажи устройств без RuStore

Ритейлеры электроники просят правительство России передумать и не вводить запрет на продажу мобильных устройств без предуставленного магазина приложений RuStore (разработчик – VK). Они опасаются, что такие производители как Apple и Samsung, а также китайские компании не станут предустанавливать российское ПО на свои продукты и просто пропадут с полок магазинов, что приведет к финансовым потерям сетей, пишет "Коммерсант".

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила письмо на имя вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко с просьбой не поддерживать законопроект, который предусматривает запрет продажи устройств без RuStore.

Законопроект ранее разработала группа депутатов во главе с автором спорных инициатив в IT-сфере Антоном Горелкиным ("Единая Россия").

В июле правительство утвердило список российских приложений, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV. Так, для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис "Мир", "Госуслуги", магазин приложений RuStore.

На компьютеры и моноблоки должен предустанавливаться браузер, офисное ПО и антивирус.

В отношении телевизоров с цифровым блоком управления для предустановки новым распоряжением закреплено 18 программ, включая различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.

Стоит отметить, что это постановление не предусматривает введение ответственности за несоблюдение регламента.